VALITSUS TÄIDAB LUBADUSI: itaallased saavad kodanikupalga ja õiguse minna varem pensionile 

Kodanikupalga suurus on kuni 780 eurot kuus ning selle saamiseks tuleb taotlejal teha vähemalt kaheksa tundi ühiskondlikult kasulikku tööd nädalas. Samuti peab ta esitama tõendi, et otsib tööd ning võtab endale kohustuse võtta vastu üks esimesest kolmest tööpakkumisest.

Ühtlasi lubatakse uue seadusega itaallastel minna pensionile 62aastaselt. Seda tingimusel, et nad on töötanud 38 aastat. Seadus jõustub erasektoris aprillis ja riigisektoris augustis. Seni saab suurem osa itaallastest minna pensionile alles 67aastaselt. Paralleelselt jääb kehtima ka seadus, mis lubab itaallastel minna pensionile sõltumata vanusest. Tingimuseks on, et mehed on selleks ajaks töötanud 42 aastat ja 10 kuud ning naised 41 aastat ja 10 kuud.