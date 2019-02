GALERII | Põnev ja omapärane kontseptsioon Telliskivis – restoran, rõivapood ja garaaž! 

Renardi maja on koht, kus kõik on kokku sobitatud ülimaitsekalt. „Sa limpsid peale iga sõitu lausa oma sõrmi. Renardi maja ongi maast laeni head maitset täis. Olgu selleks siis garaaž-stuudios värskelt valminud caferacer, kõrvaltoas, Onesixty köögis valmistatut toit või Renard Speed Shop ehk Renard Gear and Lifestyle riietepood, mis asub sama maja teisel korrusel ja on üles ehitatud spetsiifilistele riideesemetele,” selgitavad Lesment ja Uibomäe.

Tõnu Tunnel

Pood esindab just seda brutaalset elustiili nagu kogu selle maja vibe. „Rõivaste puhul, nagu ka Renardi rataste puhul, on oluliseks aspektiks kvaliteet ja lugu eseme taga. Igal välja valitud rõival on oma põhjus ja ajalugu ning nagu ka Renardi ehitatud rattad, lähevad välja riided ajaga ainult paremaks. Need esemed hakkavad aja jooksul peegeldama oma lugu nii nagu sina selle kujundanud oled,“ toovad asjaosalised ise välja.

Mõni aasta tagasi plahvatas maailmas caferacerite tõeline buumipomm. See nähtus on eksisteerinud tegelikult aastakümneid, aga tõeline stokkmootorrataste massihävituslitakas saabus suhteliselt hiljuti ja selle lööklaine äärealadele jääb ka Eesti. Nüüd saab RENARDiga ka tuuridel käia. Näiteks viimane päris mastaapne reis Wheels and Waves viis Biarritzi festivalile.

Garaaž, liha, viski ja Red Wings saapad – kus mujal Tallinnas leiab sellise atmosfääri kui mitte Renardi majas?

„Kus veel pakutakse sulle 160°F küpsenud ribi või steiki või burksi ning ülaltkorruse poest leiab stiilsed teksad ja saapad? Ei ole Tallinnas teist söögikohta, kus üle laua oleks posti otsas Renardi GT ning söögilaua kõrval Moto Guzzi Le Mans. Läbi akna paistaks aga kogu garaaži värk, mida Renard töökojas loob,“ räägivad Lesment ja Uibomäe.