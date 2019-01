Elu PALJU ÕNNE! Eesti ärimees kihlus Läti tuntud näitlejannaga Kroonika , täna, 12:14 Jaga:

Evija Skulte, Aimur Kruuse www.facebook.com/evija.skulte

Läti Rahvusteatri hinnatud näitlejanna Evija Skulte ja Eesti ärimees Aimur Kruuse on suhtes olnud pea kaks aastat, nüüd andis naine intervjuus teada, et on eestlasega kihlatud, vahendab Kroonika.