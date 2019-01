Saksa kohus mõistis kokaiinipeenisega ilukirurgi üheksaks aastaks vangi  

Politsei asus mehe tegevust põhjalikult uurima pärast 38aastase Yvonne M.-i surma mullu 20. veebruaril. Ilukirurgi kodus surnud naise lahkamisel selgus, et ta oli saanud kokaiini üledoosi. Hilisemal uurimine näitas, et arst oli veel vähemalt kolmele naisele nende teadmata oraalseksi ajal narkootikume sisse söötnud. Uurijate tööd lihtsustas asjaolu, et kahtlusalune oli kõik tema kodus seksuaalaktid jäädvustanud videole.