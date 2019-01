OTSEBLOGI JA GALERII | „Eesti laul 2019“ sai võimsa avapaugu!

"Viisi pidavaid lapsi on palju, aga eraldi tuleks välja tuua kõik tublid lauluõpetajad, kes seda märkavad ja lapsi edasi suunavad, et neis laulmise soovi esile tõsta. Ma pidin alati kooliaktustel laulma ja see oli loomulik," on 29aastane "Eesti laulul" osaleja Õhtulehele antud intervjuus rääkinud.



Ranele kohta saad lähemalt lugeda SIIT.