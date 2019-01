VAATA JÄRELE: mida tuleks teha, et president võiks sinulegi anda teenetemärgi 

See on sõjaline teenetemärk. Vabadusristi võib uuesti anda Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest kuni Vabadusristi andmise lõpetamiseks vastu võetava seaduse jõustumiseni.

Vabadusristi aumärgil on kolm liiki ning iga liik jaguneb omakorda kolme järku.

Riigivapi teenetemärk

Riigivapi teenetemärk Vabariigi Presidendi kantselei

Riigivapi teenetemärk on asutatud 1936. aastal, mälestamaks Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva – 1918. aasta 24. veebruari. See antakse ainult Eesti kodanikule kõrgeima teenetemärgina riigile osutatud teenete tunnustamiseks. Vabariigi President on Riigivapi ketiklassi teenetemärgi kavaler. Teenetemärgi kett antakse edasi koos Vabariigi Presidendi ametiga.