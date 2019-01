Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Kihnu Virve! Õhtuleht.ee , täna, 11:05 Jaga:

Aldo Luud

Täna tähistab oma 91. sünnipäeva eesti rahvalaulik Virve-Elfriide Köster rohkem tuntud kui Järsumäe Virvena või Kihnu Virvena. Virve on ligi neljasaja laulu autor, tema tuntuimaks lauluks on "Merepidu". Selle laulu tegi kuulsaks ansambel Kukerpillid, kele repertuaari on Virve andnud kümneid lugusid. Kihnu Virve teine plaat ilmus 2007.aastal koostöös Olavi Kõrrega, sellel kõlavad Virve laulude töötlused. Ta osales detsembris 2008 TV3 saates "Võta või jäta", võites seal vaid ühe sendi. Duubelplaat "Mere pidu" ilmus 9.veebruaril 2009 ja juhtis mõnda aega plaadimüügi edetabeleid. 8.juunil 2009 tegi ta langevarjuhüppe. 2009. aastal oli ta Eestis enim plaate müünud Eesti naisartist. PALJU ÕNNE!