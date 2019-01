Tunnustatud R&B-laulja suri ajuvähki 

Ingram saavutas USAs edetabeliedu ja auhindu souliballaadidega „Baby Come To Me“ (1986) ja „I Don't Have The Heat“ (1990), kuid tuntud on ka tema duett Linda Ronstadtiga „Somewhere Out There“ animafilmist „An American Tail“. Hiljem lõigi Ingram laineid filmi-soundtrack'idega ning teenis 1994 ja 1995 Oscari nominatsiooni. Esimese pälvis tema duett Dolly Partoniga „The Day I Fall In Love“ filmist „Beethoven's 2nd“, teise Arnold Schwarzeneggeri komöödias „Juunior“ kõlav „Look What Love Has Done“.