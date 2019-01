Rindade suurendamisest ausalt: kas rinnaimplantaadid tekitavad rinnavähki? 

Tippkirurg Pree selgitab alustuseks, et rindade suurendamise ja silikoonist implantaatide seost vähiga on arstid ja teadlased palju uurinud. Pree sõnul on rinnaimplantaadilümfoom ehk BIA-ALCL olnud plastikakirurgiamaailmas tõsine teema juba mitu aastat. Uuringutulemused näitavad, et rinnaimplantaatid ei tekita rinnavähki. Küll aga on märgata seost rinnaimplantaatide ja teatud lümfoomi vormi vahel.

“Oluline on mõista, et lümfoom ei ole rinnavähk. Rinnavähki kui sellist, rindade suurendamine otseselt ei tekita” julgeb Peep Pree Clinicast kogenud kirurgina maailmas uuritu põhjal öelda.

Küll on vähi kahtluse all rohkem juttu rinnaproteesi kapsli sees areneda võivast, pigem haruldasest lümfikoe vähist ehk lümfoomist.

Maailmas on 11 miljonit implantaatidega patsienti. Praegu on teada ja dokumenteeritud ligikaudu 615 BIA-ALCL-i juhtu üle maailma alates 1997. aastast. Lümfoomi Eestis senini esinenud ei ole ja kuigi lümfoom on ravitav, leiab esteetilise kirurgia kliinik Clinica juht Pree, et iga patsient peab võimalikest komplikatsioonidest rindade suurendamise operatsiooni eel teadlik olema.



Rinnavähk ja lümfoom – kas need on erinevad asjad?

Clinica tippkirurg Peep Pree nendib kindlalt, et BIA-ALCL pika lühendi, eestikeeli suurerakulise lümfoomi, taga ei ole tegemist klassikalise rinnavähiga ehk rinnakoe vähiga. Oluline on mõista, et lümfoom ei ole rinnavähk, toonitab kirurg.

Tegu on pahaloomulise kasvajaga, mis on harvaesinev ja ravitav haigus. Tippkirurg lisab, et rindade suurendamise ja rinnavähi seost on põhjalikult uuritud ning otsest seost nende vahel leitud ei ole. Kõik tänased rinnavähi kahtlused ja müüdid viitavad tegelikkuses lümfikoe vähile, rohkem tuntud lümfoomile.

Lümfoom ehk lümfikoe vähk (tuntud ka kui anaplastiline suurerakuline lümfoom BIA- ALCL ehk Breast Implant Assosciated Anaplastic Large Cell Lymphoma) on harvaesinev pahaloomuline kasvaja, mida on leitud rinnaimplantaadi ümber kasvavast kapsli seest.