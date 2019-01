TERVIS TUKSIS: muserdatud Ozzy Osbourne jätab Euroopa turnee ära 

Ozzy kinnitab fännidele, et on turnee ärajäämisest muserdatud.

„Mu on selline tunne, et kõik, mis ma oktoobrist saadik puudutanud olen, muutub s**aks. Esmalt pöidla stafülokokkinfektsioon, nüüd siis grippi ja bronhiiti haigestumine.“ Muusik palub andestust oma truudelt fännidelt, aga ka kogu bändilt ja meeskonnalt ning soojendusesinejalt Judas Priestilt. Ozzy lubab, et tema ja Judas Priesti ühisturnee ei jää toimumata. Selle algus on planeeritud septembrisse. „Palun kõigilt veel kord vabandust. Jumal õnnistagu teid.“