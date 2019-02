ÕL EDETABEL | Õhtulehe lemmik „Eesti laulu“ teises poolfinaalis on Kadiah 

- See on selline laul, mis Eurovisionil töötaks. Hea sõnumiga ja taustalooga ning selles on seda hinge ja võimsust, et suurel laval läbi lüüa. Eurovisioni laval peab tegema kas jõhkrat möllu või midagi nii hingestatud, et inimesed kuulama ja vaatama jääks. Ma usun, et see lugu võib niimoodi töötada.