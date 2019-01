Meelis Lao läks pankrotti, tema ainsaks varaks on viis vana püssi 

Maksuametile aga tundus 59 miljoni krooni eest „telefoniraamatu“ ostmine kahtlane ja amet leidis, et tegemist on fiktiivse tehinguga ning kogu tehingu eesmärk oli tegelikult käibemaksupettus.

Lao esitas maksuametile erinevaid dokumente, kinnitamaks, et tema ärihuvid Venemaal on siiski tõsised ja tõi näiteks sõlmitud suheted Venemaa suurte energiakompaniidega, nagu Rosneft ja Gazprom, samuti Kasahstani energiahiidudega.

Aastaid vaieldi kohtus maksuotsuse üle, kuid lõpuks jäi see jõusse. 2017.aastal nõudis maksuamet Lao pankrotti ja pankrotihaldur Veli Kraavi tegi kindlaks, et ka Meelis Lao ise on tänaseks paljas kui püksinööp.