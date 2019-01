Krimi Politsei otsib Pärnus kadunud 15aastast tüdrukut Toimetas Annika Erg , täna, 21:09 Jaga:

Täna õhtul kella 19.30 ajal andsid lähedased teada, et Pärnu linnas on kodust teadmata suunas lahkunud 15aastane Häli, kellega nad said viimati ühendust täna pärastlõunal. Tüdrukul telefoni kaasas ei ole.