29. MÄRTS: Briti parlament otsustas, et Brexit ei lükku edasi 

Veel üks oluline küsimus on kahe Iirimaa vaheline piir. Brexit võib ohustada Suure Reede rahulepingut - kui Ühendkuningriigi osaks oleva Põhja-Iirimaa ning Iiri Vabariigi vahele ilmub füüsiline piir, tolliputkad ja muu säärane, mis ühe ELi liikmesriigi ja ELi mittekuuluva riigi vahel justkui peaks olema. Kaks aastat väldanud ELi-Ühendkuningriigi läbirääkimiste tulemusena loodud leppe järgi ei peaks iirlased kummaski riigis piiri pärast muretsema. See mõte aga ei meeldi paljudele parlamendiliikmetele, sest kardavad, et avatud piir Iirimaade vahel tähendab, et üht otsa pidi jäädakse ikka euroliidu külge seotuks. Samuti ei ole nad rahul, et Põhja-Iirimaale hakkavad kehtima teised reeglid kui ülejäänud kuningriigile, väites, et see võib kogu Ühendkuningriigi koospüsimisele ohtlik olla.