Keskpanga presidendiks kandideerivad Kitt, Müller ja Ross 

Keskpanga nõukogu asub võimalikke kandidaate arutama 12. veebruaril toimuval korralisel koosolekul. Kaheksast liikmest koosnevas nõukogus on edukal kandidaadil vaja saada vähemalt viie nõukogu liikme toetus.

Robert Kitt on Swedbank Eesti peadirektor, Madis Müller on Eesti Panga asepresident ja Märten Ross on rahandusministeeriumi asekantsler.