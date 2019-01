BAARI-MADISE BLOGI | Eurovision on mu gei DNA-sse kodeeritud 

Kuid kuna Eurovision on minusugustele maikellukestele riiklik püha, siis loomulikult ma pean andma oma panuse. Ja armsad fännid, kuna te teate juba algusest peale, et mu arvamus on kõige olulisem ega muuda mitte s*ttagi teie elus, siis peate minu „professionaalse” arvamuse ära kuulama. Mis teeb minust eksperdi? Halloo, ma olen pinnapealselt edev, diskopalli nautiv, Madonnat jumaldav, six-pack'i ihaldav ning ennast armastav roosade sulgedega kirju flamingo, kes elab kauni vikerkaare all. Eurovision on mu gei DNA-sse kodeeritud.