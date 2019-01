NALJANUMBER: kõiki Araabia soolise võrdsuse auhindu tulid vastu võtma mehed 

Sotsiaalmeedias haarasid irvhambad AÜE valitsuse kohe lõugade vahele. „Vau, milline mitmekesisus, ühel tüübil on lausa hall ürp seljas!“ „Veel paar sajandit ja olete valmis!“,„Õnnitlevad üksteist selle eest, et tunnustavad naiste olemasolu. Tublid poisid.“ Ja muud sellised kommentaarid.

Kuid araablastel on vastus täiesti olemas. Briti väljaande the Guardian küsimusele vastas AÜE soolise tasakaalu komisjon, et see on lihtsalt juhuslikult nii, et sel aastal võitsid auhinnad asutused, mida juhtumisi juhivad mehed ja üldse – eelmisel aastal võtsid auhindu vastu ju naisterahvad.