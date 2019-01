Juhtkiri | Miks ja kuidas uurime erakondade liikmete karistatust? 

Teisipäevases lehes alustas sarnase teemaga Õhtuleht. Meil võttis jõudmine küsimuseni, kuidas EPL nende andmeteni jõudis, ühe päeva, ja meie enda uurimistulemuste saamiseni läks veel kaks päeva.

Samal teemal Juhtkiri PEDOFIILID JA VÄGISTAJAD: vägivaldseid pätte leidub pea iga erakonna ridades Selleks laadisime internetist alla erakondade liikmete vabalt kättesaadavad nimekirjad ja lasime kirjutada programmi, mis tegi automaatsed päringud alates 2006. aastast Riigi Teatajas avaldatud kohtulahendites (seal olevates pdf-formaadis dokumentides, kus saab otsingut kasutada). Selle põhjal kogunes nimekiri, millest programm eemaldas nimed, mille sünnikuupäev ei vastanud erakonna liikme sünnikuupäevale. Oligi kõik. Edasi algas käsitöö, et lahendeid lugeda: kokku umbes 3600 juhtumit ja 2500 unikaalset nime. Umbkaudu seetõttu, et kohtulahendites on mõned inimesed nimetatud näiteks ohvritena ja mitte teo toimepanijatena.

Erakonnad on väitnud, et neil puudub võimekus oma liikmete nimekirju ja liitujaid kontrollida. EPLi ja meie uurimisnäited (need on tehtud eraldi ja me ei tea EPLi metoodikat) tõestavad, et tegu on kas erakondade valega või paremal juhul oskamatusega. Kontrollida saab ka vanu nimekirju ja kindlasti saaks kontrollida uusi liikmeid. Küsimus on tahtmises või julguses küsida nendelt, kes oskavad. Selle asemel asuti aga süüdistama.

Me ei tea EPLi motiive, kuid meie jaoks on teema vajalik, sest keegi pole seni küsinud erakondadelt nende liikmete esindatavate väärtuste kohta. Tõenäoliselt nõustume kõik, et erakondadel on kindlad väärtused, mille eest nad on valmis seisma. EKRE puhul näiteks perekond. Reformierakond esindab ettevõtteid. Sotsid vähemusi. Mõned väärtused on erakondadel sarnased ja mõned erinevad.

Kuid kuidas sobib EKRE liikmeks pedofiil, Reformierakonda maksupettur ja sotside sekka naisepeksja? Seda küsimust pole erakondade juhtidelt ja liikmetelt varem küsitud. Tänaseni on jutud jäänud tasemele, et kehtiva karistusega inimesed heidetakse välja, kuid sisulist ja väärtustepõhist arutelu pole tekkinud.

Seni pole ka arutletud, kuidas suhtuda pedofiili, vägistajasse, tapjasse või narkodiilerisse, kellel on karistus juba kantud. Kas ta sobiks iga erakonna liikmeks ja ühtib erakonna väärtusmaailmaga ehk kas pedofiil väärtustab perekonda ja tapja inimelu? Seegi debatt on pidamata.

Seetõttu ei kavatse me peatuda roolijoodikutel, kuid vaatleme tegusid, mis peaks erakondade väärtusskaalat kõigutama.