Külli Reinup | Eutanaasiast – üheotsapilet Eestist Šveitsi 

Viimased kolm kuud tema elust möödusid, vastupidiselt senisele liikuvale eluviisile, hooldushaiglas voodis. Esmalt lakkasid töötamast jalad, siis käed, siis hingamine. Aga on üks asi, mida me kogesime ja mille sõnastas ootamatult tabavalt üks lahkunu lähedastest: „Nii palju elu, kui siin haiglas (pane tähele – hooldusosakonnas, surija juures), pole olnud üheski minu päevas, kui ma olin tööl üheksast viieni ja ametis, mis ometi oli mulle meelepärane.“ Minevikuvormis sellepärast, et see inimene jättis oma töö. Ta mõistis seal haiglas, et ei taha teenida mitte-elavat.

Jane, tegelikult ma ei taha, et Sa lähed. Loodan salamisi, et ehk on haigus kevadeks sedavõrd edenenud, et Sul ei ole mõtet Šveitsi-sõitu ette võtta. Mitte ainult sellepärast, et Sinu lahkumine on etteheiteks igaühele meist, et kahekümne aastaga pole suudetud Eestis luua sellist keskkonda, kus elu lõpuosa ei peaks kartma. Vaid ka sellepärast, et olen nüüdseks osa saanud Sinu loost, Sinu meelest, ja see on mind puudutanud. Tahaksin teada, mida Sul veel varuks on.