KOMMENTAAR | Tulikuum ora tagumikus mõjub tippspordis hästi 

Rahulikult teemasse süvenedes jõuame loogilise järelduseni, et ägedas konkurentsis pole iga kord võimalik poodiumile jõuda. Ühtlasi võib tõdeda: täielik demokraatia viib käsipiduriefektini! Samas on elu näidanud, et mõni melodraama tuleb kasuks.