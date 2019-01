ÕL EDETABEL | „Eesti laulu“ esimese poolfinaali suursoosik on Victor Crone 

- Esimese poolfinaali lugudest kindlasti tugevaim. Hea häälega kobe rootslane laulab tugevat lugu. Kindlasti läheb peale nii eestlastele kui Eurovisioni fännidele ehk homoseksuaalidele.

- Rootslane. Tõenäoliselt võidab siis. Aga noh, lugu ise ka üpris hea, seega miks mitte.

Samal teemal Elu Selgus „Eesti laul 2019” poolfinaalide laulude esitamise järjekord - Avicii oli geniaalne artist. Ja see meenutab mulle halastamatult vara lahkunud Aviicit. See oleks talle justkui tribüüt. Eriti kui see lugu paneks euroka kinni.

- Põnev ja vaheldusrikas laul, mida esitab meeldiv ja mitmekülgne meeshääl.

- Väsinud sellistest ülesehitustest, et alguses mängime õrnalt kitarri ja laulame väikest lembelaulukest ja siis tuleb refrään ja „kõik hüppame, jee, safe and sound, nii vinge nii lahe värk“ ja siis need kaks osa vaheldumisi jäävadki käima, et vaikselt kitarri ja õrnalt laulu ja siis refräänis täiega hullu. Igav.

- Tahaks öelda, et see on Eesti esindaja Eurovisionil. Produktsioon, lugu, refrään, laulja. Kõik on olemas, et tuua Eestile väga hea tulemus Eurovisioni lõppvõistluselt. Pealegi, millal Eestis viimati toimus Eurovision?