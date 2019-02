Kriimustatud nutiseadmed on paras peavalu – kuidas neid kaitsta? 

Liquid Shield asendab kõiki ebamugavaid plastikust ekraanikaitsjaid ja kaitsekilesid. Ühest Liquid Shield ekraanikaitsme komplektist piisab, et kaitsta suurem osa elektroonikast oma kodus. Peale kandmine on mullivaba, kiire ja äärmiselt lihtne.

Teine GoGoNano hitt-toode on Stay Dry tekstiili ja nahakaitse aerosool, mis muudab sombuse ilmaga elu lihtsamaks – vihma, lume või lörtsiga pole vaja muretseda, et jalatsid saaksid läbimärjaks või määritud. Samuti on see heaks kaitseks soolarantide vastu, mis tekivad meie soolatud lumistel tänavatel äärmiselt lihtsalt.