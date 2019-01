Maailm BREXIT: May läheb uuesti Euroopa Liidu jutule Toimetas Greete Kõrvits , täna, 15:38 Jaga:

AFP/Scanpix

Suurbritannia peaminister Theresa May kavatseb euroliidult paluda, et algaksid uued läbirääkimised, kirjutab BBC. Kaks aastat kestnud kõneluste tulemusel loodud lepe Briti parlamendile ei kõlvanud, Brexiti ja võimaliku uue leppe loomiseni on aga praegu aega jäänud vaid kaks kuud.