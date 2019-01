Kuidas peeti Vabadussõja veriseim lahing 

Heiko Kruusi

„Paju mõis, mis Valgast 5 versta Tartu poole, asub väiksel kõrgustikul. Ümberringi on lagedad väljad ja heinamaad. Ainult Valga pool on poole versta kaugusel väike mets. Raudtee läheb 700–800 sülla kauguselt mõisast mööda. Punaste soomusrongid võisid siit vabalt meie vägesid kuulipilduja- ja šrapnelli tule alla võtta. Mõisa ehitused on vanad. Siin seisavad suured sõnnikuhunnikud, mille tagant enamlastel hää oli opereerida. Uuemad ehitused, nagu karjalauad ja tallid, on betoonist. Meie partisaanid võeti marulise tulega vastu, missugust nad polnud varem näinud,“ kirjeldavad ajakirjanikud Vabadussõja verisemat lahinguvälja pärast võitlust.