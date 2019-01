OTSE | Väliskomisjon vaeb avalikul istungil Eesti arengukoostöö tulevikku 

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on arutelu eesmärk arengukoostöö poliitika kujundamiseks vajalik ideekorje, et leida, kuhu suunas peaks Eesti arengukoostöö arenema.

„Eesti riik on olnud arengu- ja humanitaarabi andja juba aastast 1998. Nüüd soovime saada ülevaate, kuidas on seni arengukoostöö raames tehtu toetanud Eesti välispoliitilisi huve,“ rääkis Mihkelson.

Samuti soovib komisjon arutada, kuhu peaks Eesti arengukoostöö fookuse suunama, et saavutada edu oma väikeset vahendite juures. Mihkelsoni sõnul on Eesti prioriteedid olnud seni seotud Afganistani ja idapartnerluse riikidega, kuid on arutelu koht, milliseid uusi võimalusi nii regioonide kui valdkondade osas näeme tulevikus.