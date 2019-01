Politsei otsib arvatavalt Läti päritolu professionaalseid autovargaid 

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Hannes Keldi sõnul on varastatud sõiduk tänu kiirele infovahetusele ja operatiivsele reageerimisele käes. Hetkel töötavad politseinikud üle Eesti, et tabada kuriteoga seotud saateautot, sest politseinikel on alust arvata, et professionaalsed autovargad tegutsesid grupis, teatas PPA pressiesindaja Marie Aava.