Aasia toitu saab imelihtsalt valmistada ka kodus – loe, kuidas! 

Käsi südamel, ma poleks osanud arvata, et kodus on võimalik valmistada nii hea kvaliteediga Aasia toitu, nii et jagan rõõmuga oma kogemust!

Punase karri vokiroa valmistamiseks vajad:

400 g sealiha

600 g valget peakapsast

1 tk paprikat

2 sl õli

2 tl punast karripastat

1 sl kalakastet

1 sl austrikastet

400 ml kookospiima

2 sl magusat tšillikastet

riisinuudleid

Retsepti lugedes olin algul veidi skeptiline. Eelkõige tekitas küsimust see, et sinna on vaja 600 grammi kapsast ära hakkida ja praadida. Mis sellest küll saada võiks? Algatuseks panin keema riisinuudlid ja liha pannile. Seejärel hakkisin paprika ja kapsa ning lisasin pruunistatud liha juurde. Ikka tundus kummaline – milliseks see läheb? Pole kunagi sellist toitu teinud, kahtlus kasvas. Igaks juhuks oli tagataskus sularaha pitsatakso jaoks, kui asi nässu peaks minema ja õhtusöögilised nälga jäävad. Nimelt olid õde koos abikaasaga külla tulemas.

Otsustasin retseptil näpuga järge ajada ja sel hetkel, kui valasin juurde Thai Choice’i kookospiima ning kõik need vürtsid ja maitsed segunema hakkasid, tundus asi õige. Ninna tuli kookoselõhn, mis meenutas mulle Bangkoki autentseid söögikohti!

Tulemus saigi super. Nii minule kui ka külalistele maitses valminud roog tohutult ja plaanin seda kindlasti uuesti teha. Pean eraldi ära märkima, et eriti mõnus jäigi toidu sees see kapsas, mis mind algselt skeptiliseks tegi – see oli just parajalt krõmpsuv ja mahlane. Samuti maitses mulle väga Thai Choice’i karripasta maitse, seda panin ma tegelikult rohkem kui retseptis soovitatud. Kes armastavad vürtsikat toitu, võiksidki seda korralikult lisada. Karri juurde serveerisin riisinuudleid, mida minu üllatuseks tuleb keeta vaid paar minutit!