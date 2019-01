Noore naise päikesepuhkusest sai 15 kuud kestnud põrgu 

Mullu 26. jaanuari teatas Suurbritannia saatkond Kairos, et Egiptuse president Abdel Fattah el-Sisi andis seoses 2011. aasta revolutsiooni aastapäevaga 1600 vangile ja nende seas ka Laura Plummerile armu. Nii ütles advokaat Mohamed Osman, kes oli näinud Laura Plummeri nime vabastatavate nimekirjas. Inglanna sugulased lendasid pärast rõõmusõnumi saamist kohe Kairosse. Seal aga selgus kurb tõsiasi, et see oli viga ja Plummer ei kuulunud nende hulka, kellele Egiptuse president armu andis. Sealsed võimud rõhutasid, et seaduse järgi ei saagi seda inglanna puhul teha, sest tema kohtuotsus on pärast edasikaebamist veel läbi vaatamata.