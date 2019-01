Repliik | Kui Reformierakond vaid lubab, siis Keskerakond teeb ära! 

Keskerakonna erakorralise pensionitõusuga kasvab aastaks 2023 keskmine pension ligi 700 euroni ehk üle 200 euro võrreldes 2020. aasta algusega. Reformierakonna jutt ainult majanduskasvu toel saabuvast pensionitõusust tähendaks nelja aasta peale kokku vaid 126-eurost tõusu. Seega on nende poolt välja hõigatud 200-eurone tõus järjekordne tühi lubadus, nagu oli Eesti viimine viie jõukama Euroopa riigi hulka. Ainult iga-aastase indekseerimisega ja ilma erakorralise pensionitõusuta me eakaid vaesuspiirist välja ei too. Samuti jääb Reformierakonna pensionitõus sõltuma majanduse keerdkäikudest.