TEENETEMÄRK 2019 | Madis Kalmet: need rollid ja lavastused on aastate jooksul inimesi kõnetanud 

Kalmet tunnistas, et teenetemärgi saamine oli tema jaoks tõeline üllatus.

Sellele võiks isegi vastu vaielda, sest Kalmetil on lavastajakarjäärist ette näidata ei rohkem ega vähem kui 55 lavastust. Lisaks on Kalmet näitlejarollis osa võtnud mitmetest lavatükkidest ja filmidest.

„Ma eeldan, et ega see kuu peal käimisest või kosmosesse lendamise eest ole, eks ikka teatritöö eest. Need rollid ja need lavastused on aastate jooksul inimesi kõnetanud. Kangelastegusid ei ole kahjuks teinud ja kahjuks või õnneks ei ole inimelusid päästa tulnud, aga võib-olla vaimse töö tegemine on päästnud mõned inimelud, kui on saanud inimesed mingi positiivse impulsi läbi teatrilavastuse näiteks,“ mõtiskles Kalmet.

Kalmeti sõnul ei muuda teenetemärk tema tööelu jaoks otseselt midagi.

„Ma arvan, et kõik oma erialale pühendunud inimesed teevad tööd pideva maksimumiga, loomulikult on ka paremaid ja halvemaid aegu, loomingulisi kriise, aga ma usun, et igaüks panustab maksimaalselt kui ta on valinud tee, mis on tema kutsumus,“ seletas lavastaja.