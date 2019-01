Kiri | Miks ei tulnud keegi kokkukukkunule appi? Inimesed astusid mehest lihtsalt üle 

Esimene instinkt oli mul joosta ja abi kutsuda, läksin paanikasse. Lähima poe omanik kehitas mu jutu peale õlgu, ütles, et tuleb kiirabi kutsuda ja vaatas mind tuima pilguga. Inimene sureb sinust vaid paari meetri kaugusel ja sul on kama kaks? Kiirabi teiselpool telefonis ei aidanud ka eriti. Öeldi vaid, et on vaja elustada ja et saadetakse kiirabi kohale.