TEENETEMÄRK 2019 | Kauplusauto pidaja Õie Maiste: see on niivõrd hea tunne, kui inimesed sind ootavad. Ükskõik mis ilmaga! 

"Täna on küll siuke paha ilm. Just sellepärast, et ei näe hästi teed. Lund sajab niivõrd tihedalt, aga muidu mulle sõita meeldib. Ei ole hullu!" kihistab naine naerda.

Ta on õnnelik, et tema tegemisi on sääraselt märgatud ja tunnustatud. "Paistab, et inimesed on meid positiivselt vastu võtnud ja meie neid samuti. See on niivõrd hea tunne, kui inimesed sind ootavad. Ükskõik mis ilmaga! Et sa oled väga vajalik," tunnistab Õie.