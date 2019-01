TEENETEMÄRK 2019 | Raul Vaigla: edevaks ma ordeniga ei lähe 

„Kuna praegu on see uudis minu jaoks veel nii värske, siis seedin kogu asja veel isegi. Loomulikult on tunne ikkagi hea. Võib-olla on mind kuidagi tähele pandud või on see tänu aastate eest, mis ma olen oma muusikalistesse tegemistesse pühendanud – ega inimene ei tee ju seda selle pärast, et järsku saab mõne ordeni,” mõtiskleb Raul, mis talle teentemärgi tuua võis. „Tegelikult on väga raske mõelda, mille eest ma ordeni saan. Võib-olla president ütleb mulle, mille eest. Siis on mul lihtsam olla,” muheleb ta.