4 põhjust, miks eelistada klassikalist habemeajamist 

Tänapäeva tarbimisühiskonnas kipume unustama, et rohkem ei ole alati parem ning kõige uuem ei pruugi olla sobiv. Habemeajamisreklaamid televisioonis on muutunud sarnaseks pesupulbrireklaamide stiilile, kus lubatakse valge veel valgemaks pesta. Habemeajamise valdkonnas ei ole võimalik mingisugust erilist revolutsiooni luua. Teadlikud mehed on kursis, et klassikaline raseerimine on see, mis suudab pakkuda tõelist naudingut. Seetõttu on paljude jaoks klassikaline raseerimine „par excellence“ ehk parim.

Ka James Bond tundis klassikalise raseerimise võlusid: seda on teinud nii Sean Connery 1964. aasta James Bondi filmis „Goldfinger“ kui ka Daniel Craig 2012. aasta „Skyfallis“.

Miks eelistada klassikalisi habemeajamisvahendeid?

Nahale parem. Uuringute järgi pole paljud mehed rahul oma raseerimistulemusega. Tihti kurdetakse nahaärritust, sisselõikeid, punnikesi ning punetust. Kõikidest nendest probleemidest on võimalik vabaneda klassikaliste habemeajamisvahenditega. Klassikaline raseerija lõikab paremini kui ükski teine kassettraseerija ning vähendab oluliselt nahaärritust (loe lähemalt). Raseerimispintsel aitab tekitada rikkaliku vahu, koorib nahka ning tõstab habemekarvad enne lõikamist püsti (loe lähemalt).

Odavam. Modernsed raseerimiskassetid on kallid. Klassikalised žiletiterad on samas oluliselt odavamad ning raseerimisvahendid nõuavad vaid ühekordset investeeringut. Lisaks on klassikalised raseerimisvahendid peaaegu eluaegsed. Ka kosmeetika on pikemas perspektiivis odavam kui poelettidelt saadav. Raseerimisseepe või -kreeme jätkub oluliselt kauemaks kui purgis olevaid vahte või geele.

Keskkonnasäästlikum. Aastas jõuab prügisse mitu miljardit plastikust raseerijat. See on meeletu kogus. Kuninghabe internetipoest on võimalik leida sobiv ning isikupärane käepide Gillette Mach3 või Gillette Fusion kassettidele, mis aitab keskkonna hoidmisele kaasa. Oluliselt keskkonnasäästlikum on kasutada klassikalist raseerijat, mille terad kestavad kauem ning mida on võimalik taaskäidelda. Plastikust raseerijate probleem keskkonna seisukohalt on ainult üks osa tervikust. Lisaks nendele jõuab prügisse meeletu kogus raseerimisvahu ja -geeli purke. Klassikalised kosmeetikatooted seevastu kestavad oluliselt kauem ning nende naturaalsus omab väga positiivset toimet ka nahale.