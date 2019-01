FOTOD | Hedvig Hansoni maja süüdata püüdnud mees läheb kaheksaks aastaks trellide taha 

Detsembris toimunud istungil Visnap ennast süüdi ei tunnistanud ning ütles ajakirjanikele kommentaariks, et süüdistus on jama.

Visnap on kinni peetud alates 2018. aasta 7. juulist ning varem pole teda kriminaalkorras karistatud. Väärteo korras on ta siiski kohtu all olnud.

Hansonil polnud enda sõnul süütajaga kunagi mingeid probleeme või isegi erilist kokkupuudet olnud. „Ma olen püüdnud vältida temaga suhtlemist nii palju kui võimalik,” kinnitas lauljanna. Miks mees maja põlema pani? „Põhjus, mis ta välja tõi, oli see, et mina kutsusin politsei – et ma olen nõid,“ ütles Hanson. Ta lisas, et süütamisele eelnenud nädalavahetusel ründas sama mees oma naist noaga. Juhtunust teada saanud teine külamees edastas info korrakaitsjatele, ent miskipärast arvas Aivar, et pealekaebaja oli Hanson.