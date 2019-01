Eesti tõusis korruptsioonitaju pingereas maailmas kolm kohta kõrgemale 

2018. aastal korruptsioonitaju indeks koostati 13 uuringu põhjal 180 riigist ja piirkonnast, hinnates neid kuni 100 punkti skaalal. Mida väiksem on punktide arv, seda suurem on korruptsioon. Eelmise aasta kohta sai Eesti lõpptulemuseks 73 punkti, mis on kaks punkti rohkem kui 2017. aastal.