MAITSEV KATSE | Mida põnevat valmistada Kapten Granti tuunikalast? 

Just Kapten Granti tuunikala suured tükid õlis on olnud väikesest saadik minu suureks lemmikuks. Olen alati poes eelistanud just seda, sest tean, mille eest maksan ja mida saan. Kalatükid on korralikud ja kvaliteetsed ning õli annab mahlasust juurde.

Isiklikult eelistan tuunikala just õlis, mitte vees. Seda põhjusel, et kui kalatükid ära kurnata, ei jää need liiga kuivaks. Pidulikel sündmustel või kui keegi tuleb pühapäeval külla, valmistan alati tuunikalaga võileivatorti – sellest on teataval määral saanud isegi mu firmaroog. Panen sinna veel porrut, muna, majoneesi, hapukoort ning kaunistan tomatite ja kurkidega.

Kiirematel aegadel söön seda aga vana hea Tallinna peenleivaga. Vahepeal panen ka võid vahele. Tõeliselt maitsev!

Tuunikala tükid õlis koos tšilliga

Minu pilku köitsid kohe tuunikala tükid koos tšilliga. Ei saa öelda, et oleksin liiga terava toidu fänn, kuid väike lisasärts kulub alati ära. Üllatusin veidi, et purki oli pistetud pisike tšillikaun – eeldasin pigem, et see on juba purustatud ja õli sees.

Kehitasin õlgu ja praadisin tšillikauna pannil koos tuunikala ja sibulaga. Juurde lisasin ka kergelt vürtsika maiguga tomatikastet. Kallasin segu täisteramakaronide peale ning valmis imehea tuunikalapasta – oodatust vürtsikam! See on tõesti ideaalne valik vürtsisema toidu armastajatele. Mu mees on üks sellistest, ta vaid sõi ja kiitis!

Envato Elements