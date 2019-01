Lauljatar lasi oma põsele tikkida One Directioni tähe näo 

Twitteris märkisid mitmed kasutajad, et pilt ei sarnane üldse Harryga. Kelsyle soovitati tätoveeringu katmiseks eri firmade jumestuskreeme, vahendab BBC News. Mitmed fännid kahtlevad, kas tätoveering on üldse ehtne.

BBC Newsi teatel tikkis Harry pildi neiu põsele tätoveeringukunstnik Romeo Lacoste, kelle nõela all on varem käinud sellised staarid nagu Justin Bieber ja Kendrick Lamar. Kuid Londoni tätoveerija Miles Chaperlin nimetab BBC Newsi usutluses lauljatari tätoveeringut šokeerivaks. „See on väga halvasti teostatud ja väga sobimatus kohas.“