TEENETEMÄRK 2019 | Tiit Pruuli teenetemärgist: „Ma ei oska Oscari-kõnet pidada!“

„Mis ma siis ütlen? Minu viimase nelja aasta tegemiste keskmes – lisaks mu ametitööle Go Groupi juhina – on olnud Eesti vabariigi juubeli ettevalmistamine ja läbiviimine koos paljude kolleegidega. Muide, president annetas teenetemärgi veel ka EV100 programmi juhile Maarja-Liisa Soele. Nii, mida veel? Kurat, ma ei oska midagi öelda enam, kõik mõjub praegu nii tobedalt…

Tegelikult on vabariigi juubeliaasta tähistamisega seotud töö olnud mulle väga oluline ja ma näen inimeste nägudelt, et riigi suur sünnipäev on olnud tähtis kogu meie rahvale ning ma olen väga tänulik, et seda on niimoodi märgatud.“