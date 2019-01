Katy Perry ja Jennifer Anistoni eksil on kolm rinnanibu 

Muusik, kelle ekskallimate seas on nii Katy Perry, Jessica Simpson kui ka Jennifer Aniston, rääkis oma füüsilisest eripärast sotsiaalmeediaintervjuus ning kergitas selle demonstreerimiseks särki.

Mayer paljastas intervjueerija Cohenile oma kolmanda nibu. @johnmayer/Instagram

Kui intervjueerija, USA teletäht Andy Cohen uuris, ega John end kolmanda nibu tõttu marginaliseerituna tunne, vastas muusik: „Minul seda probleemi pole, aga mõnel on. Mul on vedanud. Mul on kolmenibulise kohta hästi läinud.“