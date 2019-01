TEENETEMÄRK 2019 | Rain Simmul pidas filmi „Need vanad armastuskirjad“ võtetel viinadieeti, et Valgre hingeelu tundma õppida 

Pärast lavakooli sai Simmulist Vanemuise näitleja ja kümmekond aastat hiljem, koos elukoha vahetusega Tartust Tallinnasse, kutsus Elmo Nüganen ta Linnateatrisse. Simmul on öelnud, et just Nüganen, vihjates juba tema diplomilavastusele „Tõrksa taltsutus“ ja hilisematele Nüganeni Linnateatri töödele nagu „Tõde ja õiguse“ II ja IV osa, suutis tasse süstida eneseusku ja enesekindlust. „Tema tegi mu näitlejana lahti, võttis tammi eest ära. Tema abil avastasin, et võib üldse olla näitleja ja et ei tulegi halvasti välja,“ pihtis Simmul rubriigis „Vastab“ ajakirjale „Teater. Muusika. Kino“ mullu aprillis.