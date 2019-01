Avalik musta pesu pesemine! Gunnar ja Anne Loho on otsustanud lahku minna 

Naine ütleb, et kahjuks pole tal enam ka tehnikat, millega esineda ja seetõttu peab ta nüüd mõneks ajaks lavalaudadelt eemale jääma. „Vabandan kõigi ees, kes on broneerinud esinemised! Tänan südamest fänne ja loodan teiega siiski varsti kohtuda.“

Oma Facebooki kontol ütleb asjas sõna sekka ka Gunnar Loho, kes kirjutab, et Anne jätab ütlemata, mis on lahkumineku põhjus. Gunnar kirjutab, et Anne on võõrale mehele endast saatnud intiimseid pilte ja sõnumeid. „Siis tekib ikka küsimus, et miks, milleks ja kuidamoodi peaksin sellise inimesega koos elama ja vaeva nägema ühise ürituse ja vaeva nägema laguneva perekonna kooshoidmisega. Nägin pea kaks aastat aega positiivse lahenduse leidmisega kuid kahjuks jooksis kõik liiva,“ kirjutab Gunnar.

Gunnar kirjutab veel, et nad leppisid küll abikaasaga kokku, et kui teevad lahkumineku kohta avalduse, siis koos, kuid päris nii ei läinud. „On ta kuidas on aga esinemistega on jah kahjuks lõpp - seda temapoolsete kokkulepete rikkumise pärast. Ärge palun võtke seda minu kirjutist mingi musta pesu pesemisena, sest mina pole seda tahtnud teha aga seoses Anne avaldusega - pean tegema vastulause - nii piinlik kui mulle see endale on. Vabandan laste ees!“