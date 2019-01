„Eesti laulu“ poolfinalist The Swingers: oleme juba mitu aastat bändiga osaleda tahtnud, kuid alati on see edasi lükkunud 

Mihkel: Meid esinemas, tegemas seda, mida oleme juba ligi kümme aastat oma ansambliga pühendunult ja rõõmuga teinud.

Birgit: Ikka The Swingersile kohaselt palju möllu, energiat ja kuulda head, pisut teistmoodi popmuusikat, kui teistel osalejatel.

Timo ja Mihkel on ka Grete Paia loo autorid. Kas väike armukadedus on ka, et kellega ta nüüd küll võistlusmöllus rohkem aega veedab ja kellele rohkem toeks on?Birgit: Ei ole armukadedust, veetsime ka Gretega stuudios koos aega, sest Grete ja meie lood produtseeriti paralleelselt. Kuulsin juba pooleli olevas vormis tema lugu ja mulle kohe meeldis.

Kuidas oma konkurente hindate? Ilmselt olete nad oma osalemisega juba surmani ära hirmutanud – olete ju selline raskekahurvägi!

Mihkel: Tugevaid konkurente on mitmeid, tase on korralik. Ma usun, et inimene otsustab selle põhjal, mida ta konkursil näeb-kuuleb ja kui hästi kellelgi sel päeval esitus õnnestub. See raskekahurväe staatus ei tähenda küll absoluutselt mitte midagi. „Eesti laul“ pakub igal aastal korraliku portsu ettearvamatust ja vabalt võib võita ka inimene, kes enne saadet on veel täiesti tundmatu.

Birgit: Mulle meeldib „Eesti laulu“ konkurss väga just seepärast, et seal pole vahet, kas oled juba tuntud muusik või alles oma muusikutee alguses – kõigil on võimalus osaleda ja kõik on võrdsed. Usun, et täpselt nii kõik osalejad tunnevadki. 24 laulul on võrdne võimalus inimeste südamed võita ja seda põnevam on.

Te olete kõik juba Eurovisionil käinud. Kas sinna minek on teie jaoks enam üldse oluline?