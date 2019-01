„Narkolabor” puhkekeskuse vannitoas tootis Virumaa rekordkoguse amfetamiini 

Kõige huvitavam oli see, et Fjodorovil ja Noskovil pole uimastite tootmiseks isegi filmidest ja sarjadest tuttavat „narkolaborit”, vaid mehed smugeldasid Venemaalt amfetamiini sisaldavat vedelikku, millest on lihtne paari võttega tarvitamiskõlblikku amfetamiini toota.

Narva-Jõesuus asuva puhkekeskuse ühes vannitoas toimus neli korda selline amfetamiini valmistamise protsess: plastkanistritesse valati piiritust, seejärel lisati igasse kanistrisse 300-400 grammi õli(amfetamiini sisaldav vedelik) ja 50 grammi hapet. Kanistreid loksutades tõmbus segu paksuks nagu hapukoor see pandi duširuumi padjapüüri sisse rippuma, et kogu üleliigne vedelik välja nõrguks.

Puhkemajakeste väljaüürija tõdes hiljem politseis, et Fjodorov ja Noskov jäid talle meelde mitte ainult seetõttu, et üks neist tundus hirmus närviline ja kahtlustav, vaid ka seepärast, et alati, kui majakese võtmed tagastati, oli näha, et voodites pole keegi maganud.