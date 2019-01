Kuidas Sakala mehed Viljandi tagasi võtsid 

Kuid linnusesse jäi sakslastega kõrvuti ka maarahvast. Kui kuuldused saarlaste võidukast vastuhakust taanlastele mandrile jõudsid, astuti Viljandis sakslaste vastu välja. Nagu kirjutab Liivimaa Henrik oma kroonikas, löödi pühapäevase missa ajal 29. jaanuaril 1223 algul maha linnuseõues olnud sakslased, siis asuti kahele poole kiriku ust ja meelitati ordumehi neile sõbrakätt ja rahu pakkudes välja tulema. Esimesena julges tulla foogt Mauritius, kes tapeti. Mõni aeg hiljem tulid ükshaaval ka teised, kellest osa maha löödi ja osa vangistati. Sakslaste verega kaetud mõõgad saadeti Tartusse ja mujale, et sealgi ülestõusule kutsuda. Sakalased pesid ristimise maha ja saatsid oma esindajad Riiga, teatades, et nad enam kunagi ristiusku vastu ei võta. Pakuti vangide vahetamist: ordumehed pantvangi võetud Sakala ülikute poegade vastu. See sai ka teoks.