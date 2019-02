FOTOD | Suri üks Lasnamäel veoauto ja liinibussi kokkupõrkes viga saanud reisija

„Pidasime veoauto juhi kinni ning jätkame menetlusega. Teame, et buss liiklus mööda Punast tänavat ehk peateel, kui Smuuli tänava poolt tulnud Scania ristmikul bussile külje pealt sisse sõitis. Õnnetuse hetkel vilkusid valgusfoorides kollased tuled. Selgitame välja, kas juhid pidasid kinni töö- ja puhkeajanõuetest,“ ütles Kullamäe. „Õnnetuse asjaolusid vaadates paistab, et õnnetuseni viis tähelepanematus. Kuid täpsed põhjused selguvad menetluse käigus.“

Kullamäe lisas, et kõik suuremassiliste sõidukite juhid peavad arvestama, et talvel on pidurdusteekond tuntavalt pikem. „Enne ristmikule lähenemist tuleb varakult hoog maha võtta ja arvestada võimalusega, et ristmikule läheneb ka teine sõiduk. Ehkupeale minek toob rasked tagajärjed,“ rääkis Kullamäe.