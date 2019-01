Indrek Tarand läheb EKRE vastu kohtusse 

„Olles kurvastusega märganud, et juba 26. novembril 2018. alguse saanud avalik valeandmete ja laimu esitamine väljapaistvate EKRE poliitikute poolt minu suhtes, on jätkuv ja süsteemne, pean oma õiguste kaitseks ja tõe jaluleseadmiseks tegutsema," teatas Tarand 21. veebruaril meediale saadetud teates.

„Olen otsustanud pakkuda EKRE liikmetele – Martin Helmele, Urmas Espenbergile, Jaak Madissonile ja Henn Põlluaasale – võimalust asjade tsiviliseeritud ja korrektseks klaarimiseks, võimalust ebaõigete faktide ja ebaterve laimu levitamise eest vabandust paluda. Tehes seda kõigi reeglite kohaselt samadest kõnetoolidest ja samades meediaväljaannetes, kus nad omi valesid avaldasid. Kui minu seatud tähtajaks on viisipärased vabandused esitatud, võtan need vastu ja loen loo lõpetatuks," ütles Tarand ning lubas, et vastasel juhul pöördub ta kohtusse.