Poliitika EKRE juhtkond asub arutama: kuidas suhtub erakond kriminaalkorras karistatud liikmetesse Kristjan Väli , täna, 22:00 Jaga:

Mart Helme. Martin Ahven

Õhtuleht uuris Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt, milline on nende poliitika kriminaalkorras karistatud kandidaatide erakonda võtmisel ja selles, kas üldse ja kuidas reguleerida nende osalemist valimistel. EKRE kommunikatsioonijuht Holger Berg teatas esmaspäeva õhtul, et kolmapäeval koguneb EKRE juhatus ning ühe seal on kavas kõiki neid küsimusi arutada.