ASI SELGE! Selgusid Eurovisioni poolfinaalide kohad 

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula sõnul ei oma tegelikult see koht mingit rolli, sest kui on hea lugu, tuntakse see nii ehk naa ära.

Kaks aastat tagasi ütles Mart Normet, et teises poolfinaalis esinemine on parem ainult seetõttu, et siis hoitakse ühe-kahe päeva jagu kulusid kokku. „Tegelikult on tehnilises mõttes ka väike vahe. Esimeses poolfinaalis on tavaliselt seepärast mõnusam olla, et siis takib poolfinaali ja finaaliproovide vahele kaks lõõgastuspäeva. Mulle pigem meeldib esimeses poolfinaalis olla,” sõnas tollane „Eesti laulu” peaprodutsent Normet.

Eesti vastu astuvad 14.mail esimeses poolfinaalis Sloveenia, Valgevene, Portugal, Tšehhi, San Marino, Montenegro, Island, Gruusia, Austraalia, Belgia, Küpros, Serbia, Soome, Ukraina,Poola, Ungari ja Kreeka.

Teises poolfinaalis 16.mail astuvad üles Šveits, Albaania, Rootsi, Aserbaidžaan, Iirimaa, Austria, Moldova, Makedoonia, Norra, Venemaa, Läti, Holland, Rumeenia, Horvaatia, Taani, Armeenia, Leedu ja Malta.