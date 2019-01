JÄRGMINE PROTESTILAINE: nüüd marsivad Pariisi tänavatel punased sallid 

Foulards rouges ehk prantsuse keeles punased sallid on vastuliikumine kollavestidele, kes hakkasid novembris protestima kütuseaktsiiside tõusu vastu. Nüüdseks on kollaste vestide liikumisel teisigi ühiskondlikke ja majanduslikke muresid, mille vastu ollakse. Paraku on kollaste vestide meeleavaldustega kaasnenud ka vägivald, sellist mäsu pole Pariisi tänavail nähtud 1968. aastast, kirjutab BBC.

Nädalaid ja nädalaid kestnud meeleavaldused on aga paljude prantslaste jaoks oma aja üle elanud. Inimesed on väsimas. Foulards rouges' liikumisel on nende Facebooki grupis esmaspäevasõhtuse seisuga 39 500 jälgijat (kollavestidel 61 890). Pühapäeval korraldasid punasallid Pariisis marsi, milles osales 10 000 inimest.

Punaste sallide meeleavaldusel Pariisis osales umbes 10 000 inimest AFP/Scanpix

Punasallid ja nendega üht meelt olevad grupid ja ühingud andsid marsi eel välja ka ühisavalduse. „Me mõistame hukka selle mässuõhkkonna, mille kollased vestid algatasid. Me mõistame hukka ka ähvardused ja pideva verbaalse ahistamise, mis mitte-kollavestide suunas toimub,“ seisab pöördumises. Punaste sallide liikumise peamine eesmärk on lõpetada vägivald kollavestide üritustel.

„Inimesed on teetõketest väsinud. Need ei mõju äridele hästi, lapsed ei jõua õigeks ajaks kooli,“ loetles üks punasallide eestkõneleja Alex Brun Prantsuse Rahvusraadiole.

„Käed eemale minu vabariigist!“ Naisterahvas punasallide marsil AFP/Scanpix